Помогите сделать домашнее задание

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Помогите сделать домашнее задание
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.We aren't going to help you. 2.Jack isn't going walk home. 3.I am not going to spend my holiday in London 4.She isn't going to Moscow. 5.My brother isn't going to read a magazine.
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