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Сколько сторон в прямоугольном треугольнике
Геометрия
Сколько сторон в прямоугольном треугольнике
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 катета и гипотенуза
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