СУММА ДЛИН СТОРОН ПРЯМОУГОЛЬНИКА РАВНА 56 СМ. ЕСЛИ ЕГО ШИРИНА РАВНА 4 СМ. ТО ЖЛИНА РАВНА?

Математика

СУММА ДЛИН СТОРОН ПРЯМОУГОЛЬНИКА РАВНА 56 СМ. ЕСЛИ ЕГО ШИРИНА РАВНА 4 СМ. ТО ЖЛИНА РАВНА?

Автор: Гость