СУММА ДЛИН СТОРОН ПРЯМОУГОЛЬНИКА РАВНА 56 СМ. ЕСЛИ ЕГО ШИРИНА РАВНА 4 СМ. ТО ЖЛИНА РАВНА?
Математика
СУММА ДЛИН СТОРОН ПРЯМОУГОЛЬНИКА РАВНА 56 СМ. ЕСЛИ ЕГО ШИРИНА РАВНА 4 СМ. ТО ЖЛИНА РАВНА?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*2=8(СМ)-Ровна ширина 56-8=48(см)-ровна длина
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