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Синонимы к слову тропинка-
Русский язык
Синонимы к слову тропинка-
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тропа,дорожка,тропинка
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