ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ ЗАДАЧУ НОМЕР 15
Математика
ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ ЗАДАЧУ НОМЕР 15
Ответ(ы):
Гость:
56*20=1120(кг) масла отправили в магазин 1120*1/7=160(кг) масла продали 1120-160=960(кг) ответ:960 кг масла осталось
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