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Помогите со 2 тапсырма. даю 20 балов
Қазақ тiлi
Помогите со 2 тапсырма. даю 20 балов
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Гость:
Казак иди жопочку свою потри
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