Укажите существительное общего рода :брюхо,тигрица,ножницы,студенчество ,бедняга

Русский язык
Укажите существительное общего рода :брюхо,тигрица,ножницы,студенчество ,бедняга
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неряха,грязнуля,чистюля.
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