Помогите сочинить про любимую телепередачу на ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКЕ

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Помогите сочинить про любимую телепередачу на ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шырав: Ждм Меня-очень хорошая телепередача,в ней люди ищят своих близких,родных,любимых.И спасибо телеведущим,и тем людям которым не наплевать,они стараются,трудятся чтоб помочь не себе,а другим пусть даже они незнают кому помогают но стараются тратят свое время.Но потом тем людям которые искали благодарны очень сильно тому кто нашол их родного,близкого,любимого!!!!!
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