Помогите сообшества цыфра 2 сделать жосткой цыфра 1 самой цыфра 3

Русский язык
Помогите сообшества цыфра 2 сделать жосткой цыфра 1 самой цыфра 3
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Автор: Гость
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Гость:
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