Рассказ или диалог с 3 тремя условными,изъявительными,повелительными наклонениями!!!Помогитеееееееее!Срочно нужнооо!!!
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Рассказ или диалог с 3 тремя условными,изъявительными,повелительными наклонениями!!!Помогитеееееееее!Срочно нужнооо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в Иззьявительном я читал я читаю я буду читать Повелительное не имеет времени и не изменяется по временам условное если вы дадите мне эту книгу я бы прочитал ее
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