Рассказ или диалог с 3 тремя условными,изъявительными,повелительными наклонениями!!!Помогитеееееееее!Срочно нужнооо!!!

Русский язык
Рассказ или диалог с 3 тремя условными,изъявительными,повелительными наклонениями!!!Помогитеееееееее!Срочно нужнооо!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 в Иззьявительном я читал я  читаю я буду читать Повелительное не имеет времени и не изменяется по временам  условное  если вы дадите мне эту книгу я бы прочитал ее
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Где больше молекул в 1 литере кипящей воде или в 1 литре холодной?
Ответить
Математика
Найдите значения выражения 2a+3b+c+b если; а- наибольщее двузначное число. b-четное число, последующее за числом 18, c-наименьщее трехзначное число...
Ответить
Английский язык
Перевод. Вы преподаватель? - Нет, я не преподаватель
Ответить
Информатика
Помагите с 11 пожалуйста: Найдите значения выражений.
Ответить
Английский язык
Задайте 3 вопроса о планах на зимние каникулы(на англ)
Ответить