Помогите составить диалог объяснить прохожему как пройти в библиотеку

Литература
Помогите составить диалог объяснить прохожему как пройти в библиотеку
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
-Здравствуйте. - Добрый день. - Вы знаете, я только недавно переехал в этот чудесный городок и ещё не совсем обосновался, но я очень люблю читать книги. Не подскажете ли вы мне как пройти в библиотеку? - Конечно, нет проблем. Сначала идёте прямо, до перекрёстка трёх дорог перед маленькой аптекой. Потом поворачиваете на право и идёте туда до большого флага. Как только добрались до флага поворачиваете на лево и идёте до обувного магазинчика, увидев обувной магазинчик, обойдите его стороной и с боку этого магазинчика будет вход в городскую библиотеку. - О, спасибо вам огромное! - Да не за что, а вы знаете, я тоже очень люблю читать и я практически каждый день хожу туда, если вы не против, я бы мог составить вам компанию. Мы бы как раз познакомились, а потом зашли бы ко мне на чашку чая. - Это было бы замечательно, спасибо за приглашение! Пойдёмте.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Сколько диаметров можно провести через центр окружности
Ответить
Математика
Какое число здесь десятое 3,1423
Ответить
Русский язык
Слова с корнем дал(ь)
Ответить
Биология
Почему и как происходит выделение у человека слюны при попадании в рот соли
Ответить
Математика
На чертеже Дан план клумбы в масштабе 1 : 100 найти периметр и площадь клумбы
Ответить