Помогите составить диалог объяснить прохожему как пройти в библиотеку

Гость: Гость:

-Здравствуйте. - Добрый день. - Вы знаете, я только недавно переехал в этот чудесный городок и ещё не совсем обосновался, но я очень люблю читать книги. Не подскажете ли вы мне как пройти в библиотеку? - Конечно, нет проблем. Сначала идёте прямо, до перекрёстка трёх дорог перед маленькой аптекой. Потом поворачиваете на право и идёте туда до большого флага. Как только добрались до флага поворачиваете на лево и идёте до обувного магазинчика, увидев обувной магазинчик, обойдите его стороной и с боку этого магазинчика будет вход в городскую библиотеку. - О, спасибо вам огромное! - Да не за что, а вы знаете, я тоже очень люблю читать и я практически каждый день хожу туда, если вы не против, я бы мог составить вам компанию. Мы бы как раз познакомились, а потом зашли бы ко мне на чашку чая. - Это было бы замечательно, спасибо за приглашение! Пойдёмте.