Помогите составить доклад на тему :для чего нужно соблюдать пожарную безопаснсть в лесу?
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Помогите составить доклад на тему :для чего нужно соблюдать пожарную безопаснсть в лесу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут же все просто, не будешь соблюдать-спалишь лес, а если деревня рядом какая нибудь то и деревню спалишь. А если лес огромный, то и вред большой принесешь экологии, летом когда горят леса или торфяники всё небо покрывает пеленой.
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