Помогите составить доклад на тему :для чего нужно соблюдать пожарную безопаснсть в лесу?

Гость: Гость:

Тут же все просто, не будешь соблюдать-спалишь лес, а если деревня рядом какая нибудь то и деревню спалишь. А если лес огромный, то и вред большой принесешь экологии, летом когда горят леса или торфяники всё небо покрывает пеленой.