Від якої властивості атомів залежить склад сполук
Химия
Від якої властивості атомів залежить склад сполук
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Властивості речовин залежать від того, з яких атомів вони складаються і яким чином атоми зв'язані в групи, звані молекулами. Найважливіші правила стосуються валентностей і хімічних зв'язків.
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