Від якої властивості атомів залежить склад сполук

Химия
Від якої властивості атомів залежить склад сполук
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Властивості речовин  залежать від того, з яких  атомів вони  складаються і яким чином атоми зв'язані в групи, звані  молекулами. Найважливіші правила стосуються валентностей і хімічних зв'язків.
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