Найдите массу и число молекул воды количеством 5 моль.
Химия
Найдите массу и число молекул воды количеством 5 моль.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 1)от количества идем к массе: m(H2O)=18*5=90 грамм 2)n->N N(H2O)=n*Na N(H2O)=5*6*10^23=30*10^23 Ответ: N(H2O)=30*10^23 m(H2O)=90 грамм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Измерять площадь, примирять шалунов, июльская косьба,проредить морковь зарядить ??ужьё, завистливый взгляд, быть старожилом,сторожить огород, cобыт...
Русский язык
Поставьте сказуемое в прошедшее время, согласуя его с подлежащим. 1. группа студе??тов-первокурсников заниматься в спортзале 2.сто сорок один д...
Математика
Математика
В коробке 6 белых, 6 красных и 2 синих шара Достаётся 6 Найти вероятность: 1. Все шары белые 2. Среди извлечённых нет ни одного белого 3....