Найдите массу и число молекул воды количеством 5 моль.

Химия
Найдите массу и число молекул воды количеством 5 моль.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 1)от количества идем к массе: m(H2O)=18*5=90 грамм 2)n->N N(H2O)=n*Na N(H2O)=5*6*10^23=30*10^23 Ответ: N(H2O)=30*10^23 m(H2O)=90 грамм
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