С какой скоростью проедет автомобиль 52 целых 1/2(дробь) км за 5/6(дробь) часов?
Математика
С какой скоростью проедет автомобиль 52 целых 1/2(дробь) км за 5/6(дробь) часов?
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