Помогите составить конспект по математике по теме "Длина окружности" Заранее спасибо
Математика
Помогите составить конспект по математике по теме "Длина окружности" Заранее спасибо
Ответ(ы):
Гость:
Окружность — замкнутая плоская кривая, все точки которой одинаково удалены от данной точки (центра), лежащей в той же плоскости, что и кривая. Окружность нулевого радиуса (вырожденная окружность) является точкой. Длина единичной полуокружности обозначается через π. Длину окружности с радиусом R можно вычислить по формуле: C = 2πR, где R — радиус окружности. Длину дуги окружности радиуса R , образованной центральным углом Ф, измеренным в радианах, можно вычислить по формуле: L=Ф*R .
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