Помогите составить план к тексту: Слово лето в древние времена означало «год». Это вполне естественно, если учесть, что наиболее деятельным временем года у славян, как земледельцев и скотоводов, было лето, на которое приходили...

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Помогите составить план к тексту: Слово лето в древние времена означало «год». Это вполне естественно, если учесть, что наиболее деятельным временем года у славян, как земледельцев и скотоводов, было лето, на которое приходились наиболее важные работы,обеспечивающие материальное благополучие на целый год.В современном языке сохранились следы подобного словоупотребления в сложных словах летопись, т.е. запись событий по годам,и летоисчисление.В старом значении слово лето в настоящее время употребляется только в род.п. мн.ч. в сочетании с числительными,начиная с пяти ,а так же в некоторых устойчивых сочетаниях:человек преклонных лет;на склоне лет;сколько лет, сколько зим и т.п. Числительные два,три,четыре в современном русском языке сочетаются с существительным год в род.п. ед.ч.Слово год имеет много исторических однокоренных слов,значение которых не только в русском ,но и в других славянских языках весьма разнообразно (ср.:годный,годиться,угодить,выгода,погода, устаревшее година и др.)

Автор: Гость