Дайте краткое обоснование ряда скобочка открывается Что объединяет перечисленные элементы скобочка закрывается и укажите, Какой из элементов является лишним по данному основанию: 1. Земля, экономика, Труд, капитал, предпринимат...
Обществознание
Дайте краткое обоснование ряда скобочка открывается Что объединяет перечисленные элементы скобочка закрывается и укажите, Какой из элементов является лишним по данному основанию: 1. Земля, экономика, Труд, капитал, предпринимательские способности, информация. 2. Еда,сон, физическая активность, общение, воздух.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - факторы производства, лишнее здесь понятие экономика 2, как я поняла, - потребности человека, лишнее здесь понятие физическая активность
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