Дайте краткое обоснование ряда скобочка открывается Что объединяет перечисленные элементы скобочка закрывается и укажите, Какой из элементов является лишним по данному основанию: 1. Земля, экономика, Труд, капитал, предпринимат...

Обществознание

Дайте краткое обоснование ряда скобочка открывается Что объединяет перечисленные элементы скобочка закрывается и укажите, Какой из элементов является лишним по данному основанию: 1. Земля, экономика, Труд, капитал, предпринимательские способности, информация. 2. Еда,сон, физическая активность, общение, воздух.

Автор: Гость