Лодка, двигаясь по течению, прошла за 2 часа такое же расстояние, какое прошла за 3 часа против течения. Найдите собственную скорость лодки, если скорость течения 1,5 км/ч.

Математика

Лодка, двигаясь по течению, прошла за 2 часа такое же расстояние, какое прошла за 3 часа против течения. Найдите собственную скорость лодки, если скорость течения 1,5 км/ч.

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