Лодка, двигаясь по течению, прошла за 2 часа такое же расстояние, какое прошла за 3 часа против течения. Найдите собственную скорость лодки, если скорость течения 1,5 км/ч.
Математика
Лодка, двигаясь по течению, прошла за 2 часа такое же расстояние, какое прошла за 3 часа против течения. Найдите собственную скорость лодки, если скорость течения 1,5 км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость лодки х составим уравнение (1,5+х) * 2=(х-1.5)*3
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