Поразмышляйте над вопросом что предопределяет развитие личности
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Поразмышляйте над вопросом что предопределяет развитие личности
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На развитие личности влияет: общество, мат. положени, наследственные признаки, интересы и положени в обшестве
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