Укажите две причины нарушения равновесия в природном комплексе лиманов и плавней приазовье 1)вырубка древесной растительности 2)осушения заболоченной территории 3)браконьерством 4)неконтролируемый выбор домашнего скота
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Укажите две причины нарушения равновесия в природном комплексе лиманов и плавней приазовье 1)вырубка древесной растительности 2)осушения заболоченной территории 3)браконьерством 4)неконтролируемый выбор домашнего скота
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Гость:
1)вырубка древесной растительности.3)браконьерством
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