В бочке было 40л воды. после того как израсходовали 20л, в бочку налили ещё 5л. скольк?? литров воды стало в бочке?

Математика

В бочке было 40л воды. после того как израсходовали 20л, в бочку налили ещё 5л. скольк?? литров воды стало в бочке?

Автор: Гость