В бочке было 40л воды. после того как израсходовали 20л, в бочку налили ещё 5л. скольк?? литров воды стало в бочке?
Математика
В бочке было 40л воды. после того как израсходовали 20л, в бочку налили ещё 5л. скольк?? литров воды стало в бочке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25 литров воды стало .
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