7. За ужином Таня съела столько же пирожных, сколько и её дочка, а Маша в три раза бо??ьше, чем её дочка, причём каждая съела целое количество пирожных. Сколько пирожных съела Маша, если ужинало трое, и было съедено 15 пирожных...
Алгебра
7. За ужином Таня съела столько же пирожных, сколько и её дочка, а Маша в три раза бо??ьше, чем её дочка, причём каждая съела целое количество пирожных. Сколько пирожных съела Маша, если ужинало трое, и было съедено 15 пирожных? А. 3. Б. 6. В. 9. Г. Определить нельзя.
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Гость:
Г у меня тоже это было
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