В каком слове все согласные звуки глухие посадка яшма ежик
Русский язык
В каком слове все согласные звуки глухие посадка яшма ежик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Именно звуки? Тогда в слове посадка(в звуковом: пасатка :D)
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