Помогите составить план по теме: Почему Владимир Дубровский стал райбойником?

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Помогите составить план по теме: Почему Владимир Дубровский стал райбойником?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Владимир Дубровский — жертва несправедливости. Он не погиб благодаря своей стойкости и мужеству. Дубровский поджигает свое имение, ставшее по решению суда чужим. Этим он показывает, что не покорился судьбе и будет защищать свою честь всегда и везде. Именно поэтому, ради защиты своего достоинства он становится разбойником, правда, очень своеобразным, ведь он не причиняет вреда добрым людям.
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