Помогите составить предложение побудительное восклицательное которое призовет ?? осторожному обращение с огнем

Русский язык
Помогите составить предложение побудительное восклицательное которое призовет ?? осторожному обращение с огнем
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Автор: Гость
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Гость:
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