Помогите составить схему по рассказу Чехова "Хамелеон",как относились к собаке
Литература
Помогите составить схему по рассказу Чехова "Хамелеон",как относились к собаке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Содержание: Собака укусила мастера Хрюкина, и он, возмущаясь, показывает всем укушенный палец. Подошедший полицейский надзиратель Очумелов тоже возмущен и кричит на городового, чтобы тот немедленно "истребил собаку", но тут кто-то говорит, что это, вроде бы, генеральская собачка, и Очумелов меняется в лице. Он уже начинает кричать на мужика, которого укусила собака, и обвинять его в том, что тот сам "расковырял палец гвоздиком". Пока толпа рассуждала, чья это собака, Очумелов менял свое мнение несколько раз, и, когда генеральский повар Прохор сказал, что у генерала таких собак "отродясь не бывало", он снова кричит, что собаку нужно истребить, потому что она бродячая. И вдруг Прохор сообщает, что это собака "генералова брата", Очумелов снова "заливается улыбкой умиления", говоря о собаке, и грозит укушенному мужику: "Я еще доберусь до тебя!" Мое отношение: отрицательное ко всем героям произведения, все чего-то боятся, трясутся, особенно Очумелов и Елдырин, мерзкие продажные душонки.
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