Помогите составить слово из букв: А, Т, Р, А, Н, Е, П. огромное спасибо

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Помогите составить слово из букв: А, Т, Р, А, Н, Е, П. огромное спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это слово Пантера. Другого нельзя составить.
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