Помогите составить сообщение про профессию полицейского

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Профессия - полицейский Милиционер — это человек, уполномоченный поддерживать общественный порядок, охранять покой, здоровье и имущество всех законопослушных членов общества. Естественно, представитель этой профессии также обязан охранять здоровье и имущество правонарушителей, но вот их покой наоборот исчезает при виде униформы сотрудников МВД. Кроме пагонов, милиционера можно также отличить по особым инструментам труда — резиновая дубинка и пистолет. Такие профессиональные орудия обусловлены тем, что ремесло у них особое и требует применения силы, когда другого выхода нет. Людей с такой профессией можно встретить только на просторах бывшего СССР, поскольку во всем остальном мире они называются полицейскими. Разумеется, что как только появилась какая-либо сформировавшаяся община людей, то в ней были те, кто принуждал к соблюдению правил и порядка. А вот милиционеры появились взамен царской полиции и жандармерии на территории, подвластной революционному командованию весной 1917 года. А само название «милиция», означающее вооружённое народное ополчение, было введено для создания кажущейся близости к простому человеку. Официальной же датой образования милицейских подразделений считается 10 ноября 1917 года, когда вышел декрет НКВД «О рабочей милиции». Изначально это были просто добровольческие отряды рабочих и крестьян, но примерно через год сформировалась государственная служба милиции.… Порядок держится в основном на страхе перед наказанием. Если бы не представители этой особой профессии, то наше общество в течение нескольких суток впало бы в бесконтрольную анархию. Но благодаря методам, которыми действуют некоторые милиционеры, а также характеристикам личного состава сотрудников МВД, в наши дни отношение к милиции у разных людей разное. Первое, что спросят, у желающего устроиться на работу в милицию — служил ли он в рядах вооружённых сил. По характеру выполняемых обязанностей, милиционер должен иметь спортивную форму, обладать приёмами рукопашного боя и обострённым чувством справедливости. Опытный страж порядка может определить в толпе людей именно того человека, который бросил камень в витрину магазина. Чем хороша профессия милиционера, так это карьерным ростом — вплоть до звания генерала. Стражи порядка имеют удовольствие пользоваться множеством социальных гарантий в виде бесплатного медицинского обслуживания, путёвок на отдых и т. п. Но не стоит забывать, что сотрудники органов внутренних дел каждый день рискуют жизнью, гоняясь за криминальными элементами, а взамен получают презрительное отношение большинства населения из-за коррупции в рядах руководства милиции. По сути рядового милиционера всего лишь нужно обучить его полномочиям и обязанностям — остальное же можно натренировать во время самой службы. Профессиональных милиционеров готовят в кадетских корпусах юстиции и милицейских училищах. Те стражи порядка, которые желают получить звание от лейтенанта и выше, должны окончить университет внутренних дел.