Помогите составить текст из этих слов:жуыну,су,сабын,таза,кiр,кол,дене,бас,кунде,бi??неше рет,мыкты,жаксы,тазарту,пайдалы,куту,дурыстап. Можно составить 5-7 предложений.Прошу мне срочно нужно.

Қазақ тiлi

Помогите составить текст из этих слов:жуыну,су,сабын,таза,кiр,кол,дене,бас,кунде,бi??неше рет,мыкты,жаксы,тазарту,пайдалы,куту,дурыстап. Можно составить 5-7 предложений.Прошу мне срочно нужно.

Автор: Гость