Помогите составить текст из этих слов:жуыну,су,сабын,таза,кiр,кол,дене,бас,кунде,бi??неше рет,мыкты,жаксы,тазарту,пайдалы,куту,дурыстап. Можно составить 5-7 предложений.Прошу мне срочно нужно.
Қазақ тiлi
Помогите составить текст из этих слов:жуыну,су,сабын,таза,кiр,кол,дене,бас,кунде,бi??неше рет,мыкты,жаксы,тазарту,пайдалы,куту,дурыстап. Можно составить 5-7 предложений.Прошу мне срочно нужно.
Ответ(ы):
Гость:
Дұрыстап жуыну пайдалы.Сабынмен қолды,басты,денені,тазалап кірден тазартады.Күнде бірнеше рет жуыну адамға пайдалы.
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