ПОМОГИТЕ!!!! Составьте предложения со словами: ұлы мұра, шертпелі аспап, ыспалы ас??ап, үрмелі аспап, ұрмалы-сілкімелі аспап, ұлттық болмыс, тылсым сыр.
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ПОМОГИТЕ!!!! Составьте предложения со словами: ұлы мұра, шертпелі аспап, ыспалы ас??ап, үрмелі аспап, ұрмалы-сілкімелі аспап, ұлттық болмыс, тылсым сыр.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Қобыз -ұлы мұра. Ол ыспалы аспап. Ал жетіген шерпелі аспап.
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