Помогите справочник узорова нефёдова 3 класс упражнение 432

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Помогите справочник узорова нефёдова 3 класс упражнение 432
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Гость:
У меня его нет! ФОТО ПРИЛОЖИ!!!!
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