Для спортивной школы купили 23 велосипеда Сколько потребуется сделать рельсы чтобы привести все купленные велосипеды если в машине уходит только 4 велосипеда

Математика

Для спортивной школы купили 23 велосипеда Сколько потребуется сделать рельсы чтобы привести все купленные велосипеды если в машине уходит только 4 велосипеда

Автор: Гость