Для спортивной школы купили 23 велосипеда Сколько потребуется сделать рельсы чтобы привести все купленные велосипеды если в машине уходит только 4 велосипеда
Математика
Для спортивной школы купили 23 велосипеда Сколько потребуется сделать рельсы чтобы привести все купленные велосипеды если в машине уходит только 4 велосипеда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
23:4=5 остаток 3 Получается надо сделать 6 рейсов
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