Звёдоподобные от греческого слова это....

Обществознание
Звёдоподобные от греческого слова это....
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Гость:
Астероиды (Астро - звезда; Род - род)
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