Как найти площадь прямоугольника,если известно П риметр 40см,а одна сторона 8 см
Математика
Как найти площадь прямоугольника,если известно П риметр 40см,а одна сторона 8 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо длину умножить на ширину тоесть S=a*b S=40*8 S=320
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