В каком международном документе закреплены права человека ? когда он был принят ?

Обществознание
В каком международном документе закреплены права человека ? когда он был принят ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Международном?  возможно ты имеешь ввиду конституцию?
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