В каком международном документе закреплены права человека ? когда он был принят ?
Обществознание
В каком международном документе закреплены права человека ? когда он был принят ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Международном? возможно ты имеешь ввиду конституцию?
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