Невеликий твір на тему вітер з гаем розмовляе
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Невеликий твір на тему вітер з гаем розмовляе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Українська природа дуже велична .Подивишся в один бік там тополя плаче ,в іншому вітер з гаєм розмовля .Та так розмовляє що вітер ніби щось наказує гаю .Вітер дуже суворий нікого не щадить . Як піде спочине у споришах .Від почине від нелегкої роботи.Трава приколисне вітер ,а він необачний прокинеться та знову за роботу .І так блукає він де завгодно .
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