Невеликий твір на тему вітер з гаем розмовляе

Гость: Гость:

Українська природа дуже велична .Подивишся в один бік там тополя плаче ,в іншому вітер з гаєм розмовля .Та так розмовляє що вітер ніби щось наказує гаю .Вітер дуже суворий нікого не щадить . Як піде спочине у споришах .Від почине від нелегкої роботи.Трава приколисне вітер ,а він необачний прокинеться та знову за роботу .І так блукає він де завгодно .