Pascal, Дан целочисленный массив из 30 элементов. Как найти сумму элементов после первого положительного??
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Pascal, Дан целочисленный массив из 30 элементов. Как найти сумму элементов после первого положительного??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Const n= 30; var a:array[1..n] of integer; i,s,f:integer; flag:boolean; begin flag:=false; for i:=1 to n do begin a[i]:=random(-50,51); if (not flag) and (a[i]>0) then begin flag :=true; f:=i; end; write(a[i]:4); end; writeln; for i:=f+1 to n do s:=s+a[i]; writeln(s); end.
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