Помогите Срочно 236,237 упр

Математика
Помогите Срочно 236,237 упр
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Гость:
Привет меня зовут Женя я в-1 классе
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