Помогите срочно надо!!!!!!!!!!!!!!! Ну кто-нибудь пожалуйста помогите решить задачи!!!!!!!!!!!!!!!!! 1. Два друга поспорили, где будет ниже температура воды на дне Марианской впадины или Курило-Камчатского желоба. Температура ...
География
Помогите срочно надо!!!!!!!!!!!!!!! Ну кто-нибудь пожалуйста помогите решить задачи!!!!!!!!!!!!!!!!! 1. Два друга поспорили, где будет ниже температура воды на дне Марианской впадины или Курило-Камчатского желоба. Температура воды на поверхности Марианской впадины +26, а Курило-Камчатского желоба +15. Помогите друзьям разрешить этот спор. 2. В таблице приведены некоторые характеристики рек А, Б, В, Г, обладающих определенным гидроэнергетическим потенциалом. Допустим, что ГЭС можно построить на реке любой длины, уклон русла которой более 25 см/км. При решении другие особенности можно не учитывать. Определит, на какой из рек ГЭС будет работать более эффективно? Чему равен уклон русла данной реки? Расположите реки в порядке уменьшения уклона реки. При ответе приведите расчеты уклона русла каждой реки и необходимые пояснения. (см. вложение)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Курило-Камчатский желоб находится ближе к северному полюсу, поэтому и холоднее
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