Помогите срочно ответить на вопросы... 1 What happens when the director says " Action!"? 2 Who's Marina Wilson? 3 What was the window nade of? 4 Who does stunts for Marina? 5 Who is the man in picture 5?

Английский язык
Помогите срочно ответить на вопросы... 1 What happens when the director says " Action!"? 2 Who's Marina Wilson? 3 What was the window nade of? 4 Who does stunts for Marina? 5 Who is the man in picture 5?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это вопросы по заданию ответит на них не видя текста невозможно могу перевести 1. что случилось когда директор крикнул "внимание!"? 2.кто такая Марина Уилсон? 3.из чего было сделано окно? 4. кто выполнял трюки для Марины? 5. кто этот мужчина на картинке номер 5
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