В 1 л раствора содержится 0,1 г HCl. Вычислить pH
Химия
В 1 л раствора содержится 0,1 г HCl. Вычислить pH
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Считаем количество вещества хлороводорода n = m / M = 0.1 / 36.5 = 0.0027 моль Так как HCl сильный электролит, то допустим, что диссоциация происходит полностью по схеме Концентрация ионов водорода такая же как и хлороводорода = 0,0027 моль/л Считаем рН
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