Помогите срочно перевести на английский без переводчика !!!! Какого года родился ? В какой стране родился ?
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Помогите срочно перевести на английский без переводчика !!!! Какого года родился ? В какой стране родился ?
Ответ(ы):
Гость:
What year he was born in what country was born
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