Помогите срочно перевести!!!

Немецкий язык
Помогите срочно перевести!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диалог знакомство. Как вас зовут? Меня зовут Вернер. Вернер это ваше имя? Нет, это моя фамилия. А как ваше имя? Мое имя Рольф Итак ваше имя Рольф Вернер? Да, верно. Сколько вам лет? Мне 23 года. Вы женаты? Нет, я холост. Где вы живете, господин Вернер? Я живу в Берлине, Гартенштрассе 41 Откуда вы приехали? Я приехал из Лейпцига. Там живут мои родители.
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