Помогите пожалуйста сделать задание по английскому

Английский язык
Помогите пожалуйста сделать задание по английскому
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1.The 2.The 3.The 4.ничего
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