Аллотропия что такое аллотропия? каковы причины аллотропии? у каких элементов вс??речается кроме О2-кислород и О3-озон ?

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Аллотропия может быть результатом образования молекул с различным числом атомов (например, атомарный кислород O, молекулярный кислород O2 и озон O3) или образования различных кристаллических форм (например, графит и алмаз) — в этом случае аллотропия — частный случай полиморфизма.