В ряде стран (Великобритания, Исландия, Польша) конституционные нормы предусматривают введение должности народного правозащитника, который является верховным и независимым уполномоченным по правам человека. Наша Конституция так...

Обществознание

В ряде стран (Великобритания, Исландия, Польша) конституционные нормы предусматривают введение должности народного правозащитника, который является верховным и независимым уполномоченным по правам человека. Наша Конституция также вводит эту должность, называется она "уполномоченный по правам человека" Как вы думаете: 1) На основе какого конституционного положения вводится такая должность? 2) Почему народный правозащитник (уполномоченный по правам человека) должен быть обязательно независимым? Что это дает? 3) Что значит "независимым"?

Автор: Гость