В ряде стран (Великобритания, Исландия, Польша) конституционные нормы предусматривают введение должности народного правозащитника, который является верховным и независимым уполномоченным по правам человека. Наша Конституция так...

Обществознание
В ряде стран (Великобритания, Исландия, Польша) конституционные нормы предусматривают введение должности народного правозащитника, который является верховным и независимым уполномоченным по правам человека. Наша Конституция также вводит эту должность, называется она "уполномоченный по правам человека" Как вы думаете: 1) На основе какого конституционного положения вводится такая должность? 2) Почему народный правозащитник (уполномоченный по правам человека) должен быть обязательно независимым? Что это дает? 3) Что значит "независимым"?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. О судебной системе 2. Что бы он не смог повлиять на суд. 3. Не иметь отношение ни к власти, ни к бизнесу.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Напишите пожалуйста " Как Пугачев захватил крепость" своими словами , очень надо, заранее спасибо ))
Ответить
Русский язык
Найди все словосочетания в тексте бурый медведь с удовольствем почмокивал губами и совсем не смотрел на нас 1 задай к ним вопрос 2 что за час...
Ответить
Русский язык
Пожалуйста помогите напесать сочинение на тему:Что сказала мама
Ответить
Русский язык
В вазе стояли красные, синие, белые цветы, но они быстро засохли. Синт.разбор., пож??луйста.
Ответить
Русский язык
Изготовление толстый Витой золотой проволки была медленной и нудной работой а на??вали эта провалка
Ответить