В ряде стран (Великобритания, Исландия, Польша) конституционные нормы предусматривают введение должности народного правозащитника, который является верховным и независимым уполномоченным по правам человека. Наша Конституция так...
Обществознание
В ряде стран (Великобритания, Исландия, Польша) конституционные нормы предусматривают введение должности народного правозащитника, который является верховным и независимым уполномоченным по правам человека. Наша Конституция также вводит эту должность, называется она "уполномоченный по правам человека" Как вы думаете: 1) На основе какого конституционного положения вводится такая должность? 2) Почему народный правозащитник (уполномоченный по правам человека) должен быть обязательно независимым? Что это дает? 3) Что значит "независимым"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. О судебной системе 2. Что бы он не смог повлиять на суд. 3. Не иметь отношение ни к власти, ни к бизнесу.
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