Представьте в виде суммы произведения а*6; (х+у)*4; (k+m+4)*2.
Математика
Представьте в виде суммы произведения а*6; (х+у)*4; (k+m+4)*2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A+a+a+a+a+a; (x+y)+(x+y)+(x+y)+(x+y); (k+m+4)+(k+m+4);
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