Прочитайте предложения, взятые из рассказов М. Пришвина, и сравните их с предложениями в правой колонке. Какую разницу вы заметили • фотография это те предложения

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Прочитайте предложения, взятые из рассказов М. Пришвина, и сравните их с предложениями в правой колонке. Какую разницу вы заметили • фотография это те предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В левой колонке для сравнения используются союзы а, но, и, а в правой колонке идёт обычное перечисление. 
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