Прочитайте предложения, взятые из рассказов М. Пришвина, и сравните их с предложениями в правой колонке. Какую разницу вы заметили • фотография это те предложения

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Прочитайте предложения, взятые из рассказов М. Пришвина, и сравните их с предложениями в правой колонке. Какую разницу вы заметили • фотография это те предложения

Автор: Гость