Предпосылками для создания эволюционной теории Ч. Дарвина послужили открытия: -закон зародышевого сходства К. Бэра -датирование геологической истории Земли Ч. Лейелем -открытие Г. Менделем основных законов наследственности ...

Биология
Предпосылками для создания эволюционной теории Ч. Дарвина послужили открытия: -закон зародышевого сходства К. Бэра -датирование геологической истории Земли Ч. Лейелем -открытие Г. Менделем основных законов наследственности -труд "Очерк о законе народонаселения" Т.Р. Мальтуса Ответов может быть несколько. Заранее спасибо.
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Ответ: -закон зародешивого сходства К.Бэра
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