Предпосылками для создания эволюционной теории Ч. Дарвина послужили открытия: -закон зародышевого сходства К. Бэра -датирование геологической истории Земли Ч. Лейелем -открытие Г. Менделем основных законов наследственности ...

Биология

Предпосылками для создания эволюционной теории Ч. Дарвина послужили открытия: -закон зародышевого сходства К. Бэра -датирование геологической истории Земли Ч. Лейелем -открытие Г. Менделем основных законов наследственности -труд "Очерк о законе народонаселения" Т.Р. Мальтуса Ответов может быть несколько. Заранее спасибо.

Автор: Гость